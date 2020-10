Ministro Manuel Heitor esteve em contacto com dois infetados com Covid-19

O ministro Manuel Heitor esteve em contacto com duas pessoas que testaram positivo para a Covid-19.Uma das pessoas que esteve em contacto com o ministro foi a comissária europeia, Mariya Gabriel, que tinha testado positivo para o novo coronavírus.A outra pessoa que contactou com o Ministro da Ciência, Tecnologia e Ensino Superior foi um dos presentes num evento na Universidade de Évora onde Manuel Heitor esteve no dia 2 de outubro.Manuel Heitor acabou por testar positivo no dia 11 de outubro. O ministro está sem sintomas e a recuperar em casa.