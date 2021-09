Ministro "não retira nada" do que disse sobre formação de médicos de família

O ministro do Ensino Superior, Manuel Heitor, afirmou esta quinta-feira que "não retira nada" do que disse sobre a formação de médicos de família, realçando que é preciso valorizá-los a par de outros especialistas médicos.

"Não retiro nada do que disse", frisou, em declarações à Lusa e à Rádio Renascença, após a visita ao Centro de Simulação Médica do Hospital da Luz de Lisboa, invocando que "o contexto do que disse", numa entrevista ao jornal Diário de Notícias, "foi totalmente alterado" pelos seus críticos.

"É preciso formar mais e é preciso valorizar todas as especialidades, foi o que eu disse", vincou, assinalando que "se há poucos médicos de família é preciso ter mais e valorizar os médicos de família".