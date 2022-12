António Costa aceita pedido de demissão do ministro Pedro Nuno Santos

O ministro das Infraestruturas e da Habitação, Pedro Nuno Santos, demitiu-se, esta quinta-feira. O pedido foi aceite pelo primeiro-ministro."Quero expressar publicamente o meu agradecimento pela dedicação e empenho com que exerceu funções governativas ao longo destes 7 anos", diz António Costa em comunicado."Destaco o seu contributo decisivo para a criação de condições de estabilidade política enquanto Secretário de Estado dos Assuntos Parlamentares e a energia com que assumiu as suas atuais funções, nomeadamente nas políticas ferroviária e da habitação", refere.O primeiro-ministro diz ainda que "do ponto de vista pessoal" releva com "muita estima a camaradagem destes anos de trabalho em conjunto".O secretário de Estado das Infraestruturas, Hugo Mendes, apresentou a demissão antes de Pedro Nuno Santos, pode ler-se em nota enviada pelo ministro." No seguimento das explicações dadas pela TAP, que levaram o Ministro das Infraestruturas e da Habitação e o Ministro das Finanças a enviar o processo à consideração da CMVM e da IGF, o Secretário de Estado das Infraestruturas entendeu, face às circunstâncias, apresentar a sua demissão".Em consequência ao sucedido e "face à perceção pública e ao sentimento coletivo gerados em torno deste caso", Pedro Nuno Santos assumiu "a responsabilidade política" e, também se demitiu.