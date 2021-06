As alterações climáticas não são apenas uma ameaça futura, já estão a acontecer agora. Temos de estar mais bem preparados para as suas consequências para a saúde humana, a natureza e a economia”, alertou esta quinta-feira o ministro Matos Fernandes. “As conclusões [esta quinta-feira] adotadas dão início a um reforço da ação de adaptação”, concluiu no ...