Ministros não podem receber ofertas nem aceitar convites

Os membros do Governo não podem aceitar ofertas de valor igual ou superior a 150 euros, estabelece o Código de Conduta do Governo, que entrou em vigor esta segunda-feira.A proibição envolve bens materiais, consumíveis ou duradouros, assim como serviços. A regra aplica-se no caso de ofertas feitas por pessoas ou entidades privadas e públicas. O valor das ofertas a contabilizar será a soma de todas as ofertas de uma mesma pessoa ou entidade durante de um ano.Tal como no caso das ofertas, os membros do Governo também não poderão aceitar convites para assistirem a eventos sociais, institucionais ou culturais quando o seu valor for superior a 150 euros.