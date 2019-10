"Missão #Cumprida". Carlos Guimarães Pinto abandona Iniciativa Liberal

Carlos Guimarães Pinto anunciou, esta quarta-feira, que abandona a Iniciativa Liberal e, consequentemente, a presidência do partido. "A minha missão no partido ficou hoje #cumprida e termina aqui", diz o texto que partilhou nas redes sociais.



Eu percebo a desilusão que alguns possam ter em relação a este anúncio, mas não me podem pedir mais. Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive que abdicar de muito para fazer este caminho. Fi-lo numa altura em que ninguém o teria feito. Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais. Não me podem exigir mais", escreveu ainda.Na publicação, em que considerou "histórico" o momento vivido na tarde desta quarta-feira na Assembleia da República por se ter ouvido "no Parlamento a voz de um deputado eleito por um partido liberal", Carlos Guimarães Pinto defendeu que "o partido começa agora uma nova fase, com um novo rosto e uma estratégia que tem necessariamente de ser repensada face às novas circunstâncias". "Se num ano partindo quase do zero, conseguimos construir tudo isto, não há limite ao que pode ser atingido a partir de agora. Eu ficarei para sempre com o orgulho de ter tido um pequeno papel nesta história", garantiu.A mensagen deixa também um recado a todos os que se possam sentir "desiludidos" com o anúncio. "Não me podem pedir que continue a sacrificar a minha vida por uma causa. Foi um ano intenso em que tive que abdicar de muito para fazer este caminho. Fi-lo numa altura em que ninguém o teria feito", garantiu, reforçando: "Criei as condições para que outros o possam fazer daqui para a frente com recursos que eu nunca tive e, espero eu, menos sacrifícios pessoais. Não me podem exigir mais.""Obrigado a todos os que confiaram em mim, que me deram esta oportunidade e a tornaram numa experiência de vida (mais uma) que nunca esquecerei", deixa como despedida.Nas eleições legislativas de 6 de outubro, a Iniciativa Liberal teve 65.545 votos, 1,29% do total, elegendo João Cotrim Figueiredo como deputado à Assembleia da República.