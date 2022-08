O deputado do Chega Gabriel Mithá Ribeiro disse sábado que “não há condições” para o grupo parlamentar trabalhar em conjunto no início do novo ano político. Quanto à sua continuidade como deputado, Mithá afirmou que depende das negociações que vai ter com o líder do partido, André Ventura.



Para o ex-vice-presidente do Chega, André Ventura “é o principal responsável pelos principais sucessos do partido, o que nem sequer é discutível, mas também é o principal responsável pelo adiamento de soluções internas que podem a prazo prejudicar seriamente o Chega”.









