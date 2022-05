MNE destaca boa base de otimismo relativamente à adesão da Finlândia e Suécia à NATO

O ministro dos Negócios Estrangeiros português destacou este domingo existir uma "boa base de otimismo" relativamente à adesão da Finlândia e Suécia à NATO, que permitirá resolver as "questões em aberto", nomeadamente as divergências apontadas pela Turquia.

"Penso que há uma boa base de otimismo [porque] todos nós estamos conscientes de que divergências que possam existir são sempre pequenas face àquilo que é verdadeiramente importante, que é o reforço da Aliança e o reforço da segurança da Finlândia e da Suécia", declarou João Gomes Cravinho.

Falando no final da reunião informal dos ministros dos Negócios Estrangeiros da Organização do Tratado do Atlântico Norte (NATO), em Berlim, o chefe da diplomacia portuguesa realçou que "a Turquia, a Finlândia e a Suécia estão num processo de diálogo para resolver as divergências", após Ancara se ter mostrado reticente face ao alargamento da Aliança Atlântica.