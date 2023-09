A moção de censura entregue esta sexta-feira pelo Chega vai ser discutida em plenário na próxima terça-feira, ficando adiado, por razões regimentais, o regresso dos debates quinzenais com o primeiro-ministro, que estava agendado para o próximo dia 27, anunciou a deputada do PS Maria da Luz Rosinha no final da reunião da Conferência de Líderes, de que é porta-voz.









