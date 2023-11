Moedas acredita em vitória do PSD e enaltece "união" construída por Montenegro

O presidente de Lisboa, Carlos Moedas, à chegada ao 41.º Congresso social-democrata que decorre este sábado em Almada, mostrou-se confiante sobre a vitória do Partido Social Democrata nas próximas eleições antecipadas a 10 de março. "O partido está unido. Luís Montenegro tem construído essa união. O País precisa de um partido unido", disse em declarações aos jornalistas.Moedas não se pronunciou sobre uma possível coligação do partido à direita, referiu apenas que a Iniciativa Liberal se "arrependeu" de não fazer parte da coligação de direita liderada pelo social-democrata na autarquia de Lisboa."Nunca ofusco ninguém porque sou um presidente da terra, sou só um militante", foram as últimas palavras do político, antes de entrar no evento, onde irá intervir.