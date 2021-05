Moedas considera inaceitável ataque de Medina à PSP após "leveza excessiva na preparação da festa do Sporting"

O candidato à Câmara de Lisboa Carlos Moedas (PSD) disse esta sexta-feira ser inaceitável

Câmara de Lisboa)

O social-democrata acusou Medina (PS) de "

não teve conhecimento do parecer da PSP

que "Fernando Medina (Presidente davenha atacar a PSP depois desta ter proposto um plano alternativo" para os festejos do Sporting.faltar à verdade", ou de "incompetência e ausência de liderança", por este ter afirmado que

"A concentração de centenas de milhares de adeptos resulta da leveza excessiva de Fernando Medina na preparação da festa do título do Sporting. Algo que o próprio tinha garantido que não aconteceria", escreveu num comunicado enviado à redação do CM.



"As declarações de Fernando Medina demonstram um sentimento de impunidade, de irresponsabilidade e de desrespeito pelo trabalho da PSP", pode ler-se no documento.

Carlos Moedas fez ainda uma crítica à liderança de Fernando Medina, por considerar que promove uma cultura política de irresponsabilidade que afasta os políticos das pessoas.

O Sporting sagrou-se na terça-feira campeão português de futebol pela 19.ª vez, 19 anos após a última conquista, ao vencer na receção ao Boavista, por 1-0, com um golo de Paulinho, aos 36 minutos, em jogo da 32.ª jornada da I Liga.

Durante os festejos, milhares de pessoas concentram-se junto ao estádio, quebrando todas as regras do estado de calamidade em que o país se encontra devido à pandemia de covid-19, em que não são permitidas mais de dez pessoas na via pública, nem o consumo de bebidas alcoólicas na rua.