Moedas copia Medina em cartaz colocado na Alameda, em Lisboa

As imagens da 'comparação' já se estão a tornar virais na internet: Carlos Moedas, candidato à Câmara Municipal de Lisboa pelo PSD, está a ser acusado de 'copiar' o rival do PS e atual autarca, Fernando Medina, num cartaz agora colocado na Alameda D. Afonso Henriques, em Lisboa.Olhando para os dois 'outdoors', as semelhanças saltam à vista, quer pela escolha da cor e tipo de letra, quer pela imagem e aspeto gráfico que são mesmo muito parecidos.Também as mensagens não podia ser mais próximas uma da outras. Se por um lado Medina prometia "Mais Lisboa", Carlos Moedas quer garantir "Melhor Lisboa".