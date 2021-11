Moedas diz que novo centro de vacinação em Lisboa vai ser "grande mudança para positivo"

O presidente da Câmara de Lisboa disse esta terça-feira que o novo centro de vacinação contra a covid-19 na Feira Internacional de Lisboa (FIL), no Parque das Nações, que abre portas na quarta-feira, vai ser "uma grande mudança para positivo".

"Aquilo que a pandemia hoje exige do decisor político é a antecipação", afirmou o social-democrata Carlos Moedas, no âmbito de uma visita ao novo centro de vacinação no pavilhão 4 da FIL, acompanhado da diretora do Serviço Municipal de Proteção Civil, Margarida Castro Martins, e do presidente da Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT), Luís Pisco.

O autarca de Lisboa realçou que o novo espaço "é o único no país que conseguirá duplicar" a capacidade de vacinação, "num conforto completamente diferente daquele que era o existente, até porque vem aí o Inverno".