Moedas enaltece aprovação de 22 medidas com investimento total de 50 milhões de euros

O presidente da Câmara de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), enalteceu esta quinta-deira a aprovação das 22 medidas de combate à inflação, como o não aumento de rendas e taxas municipais, que rondam um investimento total de 50 milhões de euros.

"Conseguimos aprovar um plano para combater a inflação, que é de uma dimensão que, até agora, não esperávamos, e conseguimos reunir todos os esforços e também conseguir consensualizar com todos os partidos e consensualizar com os vários vereadores exatamente este programa para combater a inflação. Portanto, é um dia para Lisboa importante e para as pessoas de Lisboa saberem que estarão mais protegidas no ano que aí vem em relação aos efeitos da inflação, que são muito difíceis", afirmou Carlos Moedas, em declarações à agência Lusa.

Referindo que "muitas" das 22 medidas aprovadas "têm efeitos imediatos", o autarca destacou o não aumento das rendas municipais de habitação, dos mercados e das feiras, assim como o não aumento das mais de 280 taxas aplicadas pela Câmara de Lisboa, nomeadamente a Taxa de Resíduos Urbanos (com impacto ao nível de perda de receita estimada variável entre nove e 24 milhões de euros).