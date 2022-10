Moedas enaltece "capacidade de agir" durante primeiro ano na Câmara de Lisboa

O presidente da Câmara Municipal de Lisboa, Carlos Moedas (PSD), enalteceu esta segunda-feira a "capacidade de agir" durante o primeiro ano de mandato, tendo como "bússola" as pessoas, destacando os transportes públicos gratuitos e o futuro plano de saúde.

"Temos um ano de grande trabalho pela frente e temos um ano em que uma das medidas mais importantes vou anunciá-la esta quinta-feira, ela tem a mesma dimensão que os transportes públicos gratuitos em Lisboa, [...] vamos apresentar um plano de saúde, esse plano de saúde vai ser para que todos os lisboetas com mais de 65 anos tenham acesso a uma consulta, tenham acesso a uma teleconsulta", declarou o social-democrata, num evento de celebração de "Um Ano de Concretizações Autárquicas", realizado na capital, com a participação do presidente do PSD, Luís Montenegro.

O orçamento municipal de Lisboa para este ano incluiu o plano de saúde gratuito para os mais carenciados com mais de 65 anos, mas ainda aguarda implementação, tendo o autarca do PSD referido que a medida tem a dimensão daquilo que é a génese do partido: "É que nós estamos aqui para as pessoas, não queremos saber se é público ou privado. Queremos resolver o problema às pessoas e hoje há 1,5 milhões de portugueses sem médico de família".