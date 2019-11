Montenegro acusa António Costa de ser o primeiro-ministro "do empata"

O candidato à liderança do PSD Luís Montenegro acusou este sábado António Costa de ser o primeiro-ministro do "empata" e o atual líder social-democrata, Rui Rio, de se conformar com a posição de "muleta" do atual Governo.

No Porto, no primeiro comício do ex-líder parlamentar do PSD, que serviu ainda para apresentar os dois mandatários nacionais, Luís Reis e Margarida Balseiro Lopes, Montenegro voltou a dizer que o PSD "não se pode conformar" com o facto de ser minoritário, acusando ainda Rio de ter visto na "maior derrota de sempre" do partido "quase uma vitória".

"[Há quem defenda que] É do interesse nacional que o PSD assuma uma posição subalterna do PS, que esteja sempre à espera de gerar entendimentos com o PS, já não é só o facto de o PS não querer entendimentos connosco. Eu quero-vos dizer, a minha convicção profunda é que é do interesse nacional que o PSD seja uma alternativa, não seja uma muleta do PS", afirmou Montenegro.