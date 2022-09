O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou esta segunda-feira o primeiro-ministro, António Costa, de andar a "brincar com as palavras" e com os portugueses sobre o futuro das pensões.

"Não pode brincar com as palavras. O Governo decidiu um corte de mil milhões de euros no sistema de pensões. Isso é inegável, eu diria mesmo que isso é matemático", afirmou Luís Montenegro aos jornalistas em Mortágua, onde esteve no âmbito do programa "Sentir Portugal".