Montenegro acusa Governo de estar a "ganhar dinheiro com a inflação"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou este domingo o Governo de "comportamento quase imoral" por estar a "ganhar dinheiro com a inflação", reiterando a importância de implementar um programa de emergência social.

Discursando no encerramento do congresso do PSD/Açores, que decorreu em Ponta Delgada, o líder social-democrata disse que o Governo está a ser "insensível" durante o atual período de inflação, porque o "aumento dos preços incorpora também o aumento da receita fiscal".

"Muitos impostos incidem percentualmente sobre o valor dos produtos. O Governo está a arrecadar mais impostos do que aqueles que tinha estimado. O Governo está a ganhar dinheiro com a inflação", declarou.