O PSD já entregou no Parlamento o seu programa de emergência social, cujo valor é de cerca de mil milhões de euros e, esta quinta-feira, Luís Montenegro alertou para o aumento do custo de vida. “Estão a levar mais riqueza das pessoas, das famílias, das empresas, das instituições”, disse.



O presidente do PSD acusou o Governo de arrecadar muito e gastar pouco a ajudar as famílias sufocadas com a inflação.









