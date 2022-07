Montenegro acusa Governo de lucrar com inflação

O presidente do PSD, Luís Montenegro, acusou este domingo o Governo de estar a “ganhar dinheiro com a inflação” e de ser “insensível” por não reconhecer que o “aumento dos preços incorpora também o aumento da receita fiscal”.





O líder social-democrata, durante o seu discurso de encerramento do 25º Congresso Regional do PSD/Açores, que decorreu no fim de semana, considerou ainda que “é de uma grande insensibilidade não formar, executar e levar às vidas das pessoas um programa de emergência social, que ajude já os mais vulneráveis”. Montenegro, sustentando que o aumento do preço do cabaz alimentar não pode ser ignorado pelos “poderes políticos”, disse também que “o Governo está a arrecadar mais impostos do que aqueles que tinha estimado”, o que configura um “comportamento quase imoral”. As críticas do líder da oposição também incidiram sobre a resposta do executivo de António Costa aos incêndios, afirmando que a “reforma florestal que o Governo tanto anunciou não está a funcionar no terreno”.