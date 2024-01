Montenegro afirma que Sempre que PS liderou governos deixou o país pior

O líder do PSD afirmou esta terça-feira que o PS deixou sempre o país pior do que o encontrou quando foi governo, e considerou que Vasco Cordeiro e os socialistas "são o passado a que os Açores não querem voltar".

"Desde o 25 de Abril, sempre que o PSD liderou governos, incluindo em coligação, e foram vários, deixou o país no fim dos seus governos melhor do que aquilo que tinha encontrado, e sempre que o Partido Socialista liderou governos, deixou o país no fim pior do que aquilo que tinha encontrado", disse Luís Montenegro.

Em Angra do Heroísmo, na ilha Terceira, num jantar-comício do âmbito do programa "Sentir Portugal" nos Açores, o presidente do PSD referiu que o Governo, liderado pelo socialista António Costa, "acaba, oito anos depois, por entregar um país pior do que aquele que encontrou em 2015", acusando-o de trazer "outra vez a pobreza para a linha da frente das notícias em Portugal".