Luís Montenegro, o antigo líder parlamentar de Passos Coelho, apresentou esta quarta-feira a candidatura à presidência do PSD, na sede do partido, em Lisboa. "Sou candidato à liderança do PSD para ser primeiro-ministro de Portugal. Como ouvimos o Presidente da República dizer, o cenário de eleições antecipadas é inevitável caso o primeiro-ministro ceda à sua ambição pessoal e europeísta", disse.









