Luís Montenegro disse esta noite de terça-feira que o Orçamento do Estado 2024 é um "orçamento pipi, que parece bem vestido, é betinho, que parece que faz e não faz".



O presidente do PSD, que abriu o Conselho Nacional do PSD na Maia, teceu várias críticas ao Orçamento do Estado. "Este orçamento é pura brincadeira, pura demagogia, oportunismo político", disse o presidente do PSD.





Na ocasião disse ainda que o seu objetivo é ser primeiro-ministro.