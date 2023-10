O diagnóstico de Luís Montenegro é simples: “O País, nas áreas da saúde e educação, está pior do que em 2015” e isso é “culpa do Governo do PS e da sua incompetência”, disse o presidente do PSD, no sábado, em Paços de Ferreira. As palavras são diretas para António Costa, depois de o chefe do executivo ter apelado a que os utentes do SNS liguem para a Saúde 24 antes de ir às Urgências.









