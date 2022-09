Montenegro dá a volta ao País num ano e meio

Luís Montenegro inicia na próxima segunda-feira em Viseu uma volta ao País que vai consistir em passar uma semana por mês num distrito diferente e que se vai estender ao longo dos próximos dois anos.O programa chama-se ‘Sentir Portugal’ e o objetivo é "restabelecer relações de proximidade com o País e com os eleitores". Montenegro foi eleito líder de um PSD que tem vindo a acumular desaires eleitorais e sente que é tempo de recuperar a confiança dos eleitores. Já no Congresso de julho tinha dito que "não são os eleitores que estão errados", o partido é que tem de os convencer a votar no PSD e "eu não sou daqueles que esperam que o poder lhes caiam no colo, espero merecê-lo". Viseu é bem o exemplo da crise de resultados. Outrora conhecido como o ‘cavaquistão’, onde o partido tinha as suas maiores vitórias nacionais, perdeu ali para o PS nas últimas Legislativas.Em Viseu, Montenegro vai arrendar casa e quer fazer compras, cozinhar e levar uma vida normal. Além disso, vai ter encontros com professores, empresários, médicos e autarcas, mas pretende não perder de vista os temas da atualidade, numa altura marcada pelo combate à inflação.