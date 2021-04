O antigo líder parlamentar do PSD Luís Montenegro declarou este domingo que "democracia e poder local" estão "de luto" e o "PSD mais pobre", com a morte do presidente da Câmara Municipal de Viseu, Almeida Henriques, vítima de covid-19.

"A democracia está de luto, o poder local está de luto e o PSD fica irremediavelmente mais pobre", afirmou, em declaração enviada à agência Lusa.

Montenegro, de quem Almeida Henriques foi apoiante nas eleições diretas para a liderança dos sociais-democratas contra o atual presidente, Rui Rio, em janeiro de 2020, lamentou a partida "um grande amigo, um homem bom".

"O António era uma referência da visão social-democrata de organização social, económica e política. Teve um desempenho notável como deputado, secretário de Estado e autarca, para além de uma vida associativa marcante na área económica. Foi um embaixador das empresas e do reforço da capacidade produtiva de Portugal. É uma perda enorme para Viseu, para Portugal e para o PSD", acrescentou.

Almeida Henriques tinha 59 anos e liderava a autarquia da cidade de Viriato desde 2013.

Foi deputado à Assembleia da República, nas IX, X e XI e XII Legislaturas e vice-presidente do grupo parlamentar do PSD entre 2005 e 2007 e 2010 e 2011.

Participou também no Governo PSD/CDS-PP liderado por Passos Coelho e Paulo Portas como secretário de Estado-Adjunto da Economia e Desenvolvimento Regional, entre 2011 e 2013.