Montenegro diz que avançará com novo aeroporto mesmo sem consenso com PS

O líder da AD acusou esta terça-feira o Governo de "falta de coragem" para obrigar a concessionária ANA a fazer obras no atual aeroporto e assegurou que avançará rapidamente com uma nova solução, mesmo sem consenso com PS.

"O meu compromisso é, no início do Governo, pegarmos no resultado final - que ainda não foi entregue - da Comissão Técnica Independente e decidir. Nós vamos decidir, vamos tentar consensualizar com o PS, que será na altura o maior partido da oposição. Se não conseguirmos, nós avançaremos", assegurou Luís Montenegro, num almoço organizado pela Confederação do Turismo de Portugal (CTP).

Luís Montenegro acusou ainda o atual Governo do PS e, em particular, o ex-ministro das Infraestruturas e atual líder do PS, Pedro Nuno Santos, de ter sido complacente com a empresa que gere os aeroportos, a ANA, recordando que o acordo assinado entre PSD e o executivo previa a realização de obras imediatas no atual aeroporto de Lisboa.

"Nós não rompemos o acordo por uma questão de responsabilidade nacional (...) A ANA está em falta e o Governo está em falta com o país porque não obrigou a ANA a cumprir aquilo a que estava obrigada", disse.

E deixou ainda um recado para os que sugerem haver proximidade entre a atual direção do PSD e o presidente da ANA, o antigo dirigente social-democrata José Luís Arnaut.

"Há até aí alguém que tenta dizer que há uma pessoa ligada ao PSD que está na ANA, a mim não me interessa nada, nem fala comigo. Façam as obras", apelou.

Na mesma intervenção, o líder da Aliança Democrática (coligação que junta PSD, CDS-PP e PPM) prometeu que, se for primeiro-ministro, irá revisitar o atual acordo de rendimentos, considerando que este foi assinado "num contexto de alguma coação sobre os parceiros sociais", poucos dias antes da apresentação do Orçamento do Estado para 2023: "Ou assinam as coisas, ou terão dificuldades acrescidas", sugeriu.

Montenegro disse ter avisado, na altura, que os incumprimentos por parte do Governo -- de que se queixou o líder da CTP, Francisco Calheiros -- não foram, por isso, uma surpresa.

"O meu compromisso é revisitar esse acordo e atualizá-lo", afirmou, admitindo que a questão do banco de horas individual poderá voltar à discussão.

Numa intervenção de 40 minutos, o presidente do PSD reafirmou os compromissos de privatizar a TAP a 100% e revogar as medidas de limitação ao Alojamento Local introduzidas por este Governo.

Sobre a gestão do dossiê TAP, Luís Montenegro considerou-a "mais um exemplo da incompetência e incapacidade" do seu adversário Pedro Nuno Santos.

"Quando ouço o meu principal opoente a dizer que gosta de decidir, que antes feito que perfeito, eu diria que não foi é muito prudente", afirmou, repetindo a acusação de que a gestão política da companhia aérea nos últimos anos "foi um crime político e económico".

Quanto ao seu compromisso para o futuro, reiterou a intenção de privatizar na totalidade a companhia aérea "na base de um caderno de encargos que salvaguarde o interesse estratégico português e possa integrar clausulas que obriguem à manutenção do 'hub' em Lisboa".