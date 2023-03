Montenegro diz que Governo podia ter agido mais cedo mas aplaude fiscalização da ASAE

O presidente do PSD, Luís Montenegro, considerou esta quinta-feira que o Governo podia ter atuado mais cedo em relação à fiscalização da subida dos preços de bens alimentares, mas aplaudiu a investigação da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE).

"Acho que sim, que podia ter atuado mais cedo, mas quero dizer com toda a franqueza e frontalidade. Tenho um aplauso total a esta iniciativa", afirmou Luís Montenegro.

O presidente do PSD falava aos jornalistas no final de uma visita ao Centro Internacional de Negócios da Madeira, na freguesia do Caniçal.

"Esta é uma boa iniciativa, é importante que o processo de inflação que temos vindo a assistir e que teve um ano de 2022 absolutamente extraordinário mas que já começou em agosto de 2021, não possa ser o terreno para a especulação e para os rendimentos indevidos, injustificados e injustos", defendeu.

Luís Montenegro disse esperar que "haja um apuramento de responsabilidades" e, "se for o caso, a aplicação de coimas" que possam servir "para que o Governo tenha mais fontes de receita para ter um programa social que possa precisamente compensar as pessoas por esse abuso porventura cometido".

A ASAE instaurou 51 processos-crime por especulação em fiscalizações a 960 operadores e detetou margens de lucro superiores a 50% na cebola.

Estas conclusões fazem parte da última análise desta autoridade à subida dos preços de bens alimentares, que foi esta quinta-feira apresentada, em conferência de imprensa, no Ministério da Economia e do Mar, em Lisboa.

A ASAE moveu ainda 91 processos contraordenacionais, no âmbito destas ações que decorrem desde o segundo semestre de 2022.

Do cruzamento entre a aquisição do retalhista ao fornecedor e a venda ao consumidor, a ASAE identificou margens de 30% em produções como o "açúcar branco, óleo alimentar e a dourada".

Já com margens de lucro entre 30% e 40% aparecem as conservas de atum, leite e a couve coração.

Seguem-se produtos como os ovos, laranjas, cenouras e as febras de porco, com margens a partir de 40% e até 50%. Acima desta margem, destaca-se o caso da cebola.

O presidente do PSD, Luís Montenegro, encontra-se na Madeira no âmbito do 1.º Encontro Interparlamentar do PSD, que decorreu esta quinta-feira e termina na sexta-feira, no Funchal.