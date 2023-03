Montenegro diz que "há todas as condições de governabilidade" nos Açores

O presidente do PSD, Luís Montenegro, lamentou esta quarta-feira a decisão do deputado da Iniciativa Liberal de romper o apoio ao governo de coligação nos Açores, mas considerou que continua a haver "todas as condições de governabilidade" naquela região autónoma.

Em Braga, à margem de um jantar com mulheres empreendedoras, Montenegro desafiou também o PS a apresentar uma moção se censura, se entender que não há condições de governabilidade nos Açores. "E, com isso, a situação política ficará clarificada", referiu.

O deputado da Iniciativa Liberal (IL) no parlamento dos Açores rompeu esta quarta-feira o acordo de incidência parlamentar feito com o PSD para apoio ao governo de coligação que inclui também o CDS-PP e o PPM.