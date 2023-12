Montenegro diz que localização será "uma das primeiras decisões" de um governo PSD

O presidente do PSD antecipou esta terça-feira que a localização do novo aeroporto de Lisboa será "uma das primeiras decisões" de um eventual governo social-democrata e anunciou a criação de um "grupo de trabalho" interno para analisar o tema.

"Se for primeiro-ministro a partir de março, como espero, com a confiança dos portugueses, será uma das primeiras decisões que nós vamos tomar, é esta de escolher a localização do novo aeroporto e de encetar todos os procedimentos para a sua execução. Naturalmente com o desejo de que o principal partido na oposição, que antecipo que seja o PS, também possa colaborar connosco", defendeu Luís Montenegro em declarações aos jornalistas após uma reunião com o bastonário da Ordem dos Médicos, em Lisboa.

O líder social-democrata, para quem a decisão deve ser tomada pelo próximo Governo após as eleições legislativas de 10 de março, anunciou que o PSD vai criar "ainda hoje" um grupo de trabalho interno para acompanhar este "e outros projetos de infraestruturas" e que visa "dialogar com o Governo" e com os partidos da oposição, em particular com o PS.

"Para podermos estar em condições, ato imediato à instalação de um novo Governo e de uma nova Assembleia da República, de desenvolver, concretizar, levar ao terreno os objetivos de criação infraestrutural, de capacidade para servir a sociedade e a economia portuguesa, e o novo aeroporto é um desses elementos", acrescentou.

Montenegro disse ainda que o relatório levado a cabo pela comissão técnica independente, que identificou Alcochete e Vendas Novas como as duas opções viáveis para um novo aeroporto juntamente com Humberto Delgado até ser possível passar para infraestrutura única, "terá que ter peso" numa futura decisão.

"Mas seria um mau serviço que se prestaria ao país se agora se começarem a multiplicar os palpites sobre a melhor decisão a tomar com base neste relatório. Nós teremos oportunidade de avaliar, aprofundar, eventualmente até ter esclarecimentos suplementares sobre o conteúdo técnico do relatório", salientou.

Para o líder do PSD, o tema da localização do novo aeroporto "não deve ser um tema de campanha eleitoral".

"Aquilo que é importante os partidos políticos poderem exprimir é a vontade de ter uma decisão, a decisão deve ser tomada pelo próximo Governo e deve ser tomada, tanto quanto possível, em consenso multipartidário o mais abrangente possível, em particular com os dois grandes partidos do nosso espetro partidário, mas com certeza aberto a todos os demais", sublinhou.

Sobre as conclusões do trabalho da comissão técnica, Montenegro vincou que "o poder político não tem que acatar nada" mas sim analisar a avaliação técnica para poder tomar uma decisão política.

Acusando o Governo e o PS de "incompetência pura e dura", Montenegro lembrou que "não fora a intervenção do PSD e do seu presidente há um ano e pouco" na definição de uma metodologia, em conjunto com o executivo, para a nova localização, e não haveria hoje avaliação técnica independente.

"Quero ser muito claro perante os portugueses: hoje o país vai estar em condições de definir a localização do novo aeroporto porque o PSD interveio. E eu estou muito à vontade para poder, no primeiro dia do meu mandato, se for possível, tomar essa decisão. Repito: é desejável que na base de um consenso político, se não for assim, o próximo Governo terá legitimidade para decidir", insistiu.