Luís Montenegro diz que portugueses não devem confiar na experiência de Pedro Nuno santos

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse, esta segunda-feira, que a experiência do novo secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, é a maior prova que os portugueses não devem confiar na governação do socialista."Se ter experiência é adiar todos os grandes investimentos da rodovia e na ferrovia e atrasar a capacidade de competitividade da nossa economia, então Pedro Nuno Santos que fique lá com essa experiência", afirmou.Luís Montenegro relembrou que Pedro Nuno Santos se demitiu do cargo de ministro das Infraestruturas depois de ter confirmado por WhatsApp uma indemnização de 500 mil euros a Alexandra Reis, antiga administradora da TAP.O social-democrata salientou que está preparado para liderar o Governo, com um projeto de mudança e desenvolvimento em diversas áreas.