Montenegro diz que PR "alertou e bem" para possível "desaproveitamento terrível" do PRR

O presidente do PSD, Luís Montenegro, disse este domingo que o Presidente da República "alertou bem" para o que pode vir a ser um "desaproveitamento terrível" das verbas do PRR, garantindo que o PSD vai "escrutinar e fiscalizar" a execução do plano.

"Ainda ontem [sábado] o senhor Presidente da República alertava e, muito bem, para aquilo que pode vir a ser o desaproveitamento terrível das oportunidades de financiamento extraordinárias que temos à nossa disposição", afirmou Luís Montenegro, a discursar na tomada de posse da Comissão Política Distrital de Viana do Castelo.

O líder do PSD, acusou o Governo do PS, que é "especialista em 'powerpoint's'", de "nem sequer conseguir financiar-se a si próprio" com as verbas do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR).

"No PRR, a famosa bazuca, de que agora pouco se fala, mas que também deu muitos 'powerpoint's', muitas apresentações e muitas expectativas (...). Mais uma vez na sua grande vocação socialista, este Governo aproveitou este PRR para se financiar a si próprio. Como andou anos e anos com as cativações na administração pública, a não gastar no investimento público, agora aproveita o PRR e canaliza a maior parte do seu valor para financiar as suas próprias obras, os seus próprios investimentos, mas nem isso está a conseguir fazer", disse.