A Aliança Democrática (AD) tem a estratégia definida para a campanha eleitoral: o presidente do PSD ficará a cargo do discurso positivo e de mudança, enquanto o líder do CDS vai estar ao ataque contra o PS e Chega.



Fonte da AD explicou ao CM que o objetivo passará por Luís Montenegro ter espaço para “trazer as boas noticias”, com uma mensagem de esperança no futuro, de que “é possível ser um País melhor”.









