Montenegro e Pinto Luz vão dar apoio a Marcelo

Luís Montenegro e Miguel Pinto Luz vão apoiar uma eventual recandidatura do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, em 2021, mas com diferenças, segundo as moções dos dois candidatos à liderança do PSD entregues ontem na sede nacional. Montenegro apareceu com vários apoiantes, enquanto Pinto Luz esteve ausente e, na sua vez, foi o diretor de campanha, Matos Rosa.

Se ganhar as diretas do PSD, no próximo dia 11, Montenegro garante que o partido "não se eximirá de manifestar o seu convicto e incondicional apoio" à reeleição do Chefe de Estado. Na moção de 43 páginas, o ex-líder parlamentar enaltece "o sentido de Estado, o espírito de missão, a atitude congregadora e solidária (...) e a proximidade ativa e afetiva" de Marcelo que "são motivo de orgulho e esperança de futuro para o PSD".

Pinto Luz é mais comedido nos elogios, assumindo que só irá apadrinhar a recandidatura de Marcelo se este der "um contributo decisivo para retirar o País do impasse", identificado na moção de 92 páginas como uma consequência do Governo socialista. Depois de Marcelo ter defendido a aprovação do Orçamento com o apoio das esquerdas, o vice-presidente da Câmara de Cascais deixa claro que "não pretende um Chefe de Estado partidarizado".

Os dois candidatos atacaram ainda a liderança de Rui Rio. Na sua moção, Montenegro acusou Rio de "trair o partido e o País" ao se subalternizar ao PS. O ex-líder parlamentar quer recuperar os êxitos eleitorais de Cavaco Silva e transformar o partido na "grande casa da alternativa não socialista". Também Pinto Luz rejeita entendimentos com o PS, defendendo o fim do "fardo socialista". Só assim, os dois candidatos consideram ter as condições reunidas para sarar as feridas das derrotas de Rio e vencer as eleições Autárquicas de 2021 e, nos próximos quatro anos, as Legislativas.



PORMENORES

Último a apresentar moção

O atual presidente do PSD, Rui Rio, foi o primeiro a formalizar a recandidatura à liderança do PSD, no passado dia 27, mas será o último a apresentar a sua moção, o que deverá acontecer na terça-feira da próxima semana, dia 7 de janeiro.



Vencer na primeira volta

Montenegro acredita que vai dar "um exemplo de vitalidade política" e "vencer na primeira volta", afirmou ontem o candidato, quando entregou a moção de candidatura na sede nacional do partido, acompanhado por Maria Luís Albuquerque, Hugo Soares e Leitão Amaro.