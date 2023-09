Montenegro espera que Costa dê as explicações que "ainda não deu" no Conselho de Estado

O presidente do PSD, Luís Montenegro, espera que o primeiro-ministro dê esta terça-feira as "explicações que ainda não deu" na reunião de Conselho de Estado, uma vez que "já teve muito tempo" para "estudar as respostas".

"Espero que o Conselho de Estado possa terminar os trabalhos que iniciou e, tanto quanto vejo nas notícias, o primeiro-ministro dê as explicações que ainda não deu, porque teve de fazer uma viagem e, portanto, já teve muito tempo para estudar as respostas", disse.

O líder do PSD falava aos jornalistas à margem de uma visita à Coudelaria de Alter, no distrito de Portalegre, no decorrer de uma ação inserida no programa 'Sentir Portugal', promovida pelo partido.

O Conselho de Estado vai reunir-se esta terça-feira para concluir a análise da situação económica, social e política do país iniciada na reunião de julho e também para fazer um balanço da situação internacional.

Esta reunião do órgão político de consulta do Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, terá lugar no Palácio de Belém, em Lisboa, a partir das 15:00.

Portalegre é o 13.º distrito escolhido pelo presidente do PSD, na sequência do compromisso que assumiu no 40.º Congresso de passar uma semana por mês nos diferentes distritos de Portugal.

Luís Montenegro está desde domingo a percorrer os 15 concelhos que compõem aquele distrito do Alto Alentejo, terminando este périplo na quarta-feira, em Portalegre.