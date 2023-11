Montenegro exclui hipótese de coligação com o Chega para formar Governo

O líder do Partido Social Democrata (PSD) excluiu, esta terça-feira, a hipótese de uma coligação com o Chega para formação de um Governo de direita. Luís Montenegro revelou-se empenhado em vencer as eleições e em conseguir convencer os portugueses de que é a alternativa de que Portugal precisa."O PSD é um partido verdadeiramente democrático e (...) vai ser a resposta que os portugueses precisam. Estou empenhado em ganhar as eleições e acredito que poderemos formar o Governo sozinhos", começou por salientar.Questionado pelos jornalistas sobre a sondagem da TVI/ CNN Portugal que dá vitória novamente ao Partido Socialista, o social-democrata garantiu não estar preocupado e que o seu objetivo é o de retirar o País da rota de degradação em que se encontra.Montenegro destacou os baixos salários, a crise na habitação e a situação do Serviço Nacional de Saúde como alguns dos problemas que mais afetam as pessoas no País."Estou empenhado esclarecer os portugueses de como o PSD pode retirar o País do empobrecimento que os últimos anos trouxeram. Estou empenhado em conduzir Portugal para uma rota que nos retire do cenário em que nos encontramos", disse.