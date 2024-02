No frente a frente na luta pelo lugar de primeiro-ministro, os portugueses confiam mais no líder da Aliança Democrática (AD), Luís Montenegro, em relação ao secretário-geral do PS, Pedro Nuno Santos, de acordo com a sondagem da Intercampus para o CM/CMTV e ‘Negócios’.



Os inquiridos no barómetro preferiram Montenegro nas questões sobre pedir um conselho financeiro (17,1% contra 13,2%), entregar dinheiro para gerir (12,3% contra 7,7%) ou comprar um carro em segunda mão (12,3% contra 8,7%).









