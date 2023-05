Luís Montenegro não comunicou ao Tribunal Constitucional (TC) o valor de uma moradia de luxo que construiu em Espinho, noticia o ‘Expresso’. Ainda assim, o líder do PSD assegura que cumpriu sempre com todas as suas “obrigações declarativas”.



No entanto, escreve o semanário, nas sucessivas declarações de rendimentos e património que Montenegro entregou entre 2015 (ano em que comprou o imóvel) e 2022, o presidente do PSD omitiu o valor patrimonial efetivo do imóvel.









