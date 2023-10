Montenegro pede audiência urgente ao Presidente da República por causa da polémica na saúde

O líder do PSD pediu uma audiência urgente ao Presidente da República por ter ficado muito preocupado com o alerta do diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde (SNS) para a possibilidade de um "novembro dramático" no setor.

Luís Montenegro disse já ter falado esta terça-feira telefonicamente com Marcelo Rebelo de Sousa, a quem solicitou uma audiência urgente que, segundo adiantou, poderá realizar-se na quarta-feira.





"Relativamente à intervenção do diretor executivo do SNS, nós vemos com muita, muita, muita preocupação aquilo que o principal responsável pela gestão do sistema, do SNS, diz ao país, porque de uma assentada quer-nos parecer que isto é um grito ou de incapacidade, impotência para resolver a organização do SNS, nomeadamente a componente das urgências", afirmou o líder social-democrata, que falava aos jornalistas após uma visita ao Hospital de Chaves.Ou então - prosseguiu - "é um grito de desespero para que o poder político, o Governo, o Ministério da Saúde, o primeiro-ministro possa efetivamente dar condições de funcionamento a uma direção executiva que esteve um ano para ter os seus estatutos aprovados e que, manifestamente, não está confortável com a situação que tem diante de si".O diretor executivo do Serviço Nacional de Saúde avisou, em entrevista ao jornal Público, que se os médicos não chegarem a acordo com o Governo, novembro poderá ser o pior mês dos últimos 44 anos no SNS.Fernando Araújo considerou que os médicos têm de reclamar direitos, "mas de uma forma que seja eticamente irrepreensível".Para o líder do PSD, a declaração de Fernando Araújo relativamente ao mês de novembro, que é daqui a sete dias, é motivo para "intranquilizar a população portuguesa de uma forma transversal".