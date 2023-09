O PSD afirmou está a trabalhar para “ganhar as próximas eleições europeias”, afirmou este domingo Luís Montenegro, líder do partido, no encerramento da 19.ª edição da Universidade de Verão do PSD, em Castelo de Vide, distrito de Portalegre.



O presidente do PSD respondeu desta forma ao repto lançado sábado pelo antigo líder laranja Durão Barroso, que considerou importante o partido começar por ganhar as europeias de 2024, para ganhar dinâmica para posteriormente voltar à governação do País.









