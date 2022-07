Para o presidente do PSD, as obras no Aeroporto de Lisboa são a prioridade, têm de começar já, e só depois vem a escolha da localização do novo aeroporto.



“Eu lanço já daqui um desafio ao Governo: antes de decidir a localização do novo aeroporto e até a modalidade que se quer seguir, faça-se já as obras no Aeroporto da Portela”, disse esta terça-feira Luís Montenegro durante a iniciativa ‘Fora da Caixa’, organizada pela CGD, sobre os desafios económicos do País.









