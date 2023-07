Montenegro saúda Feijóo e diz que "espanhóis querem um Governo novo"

O presidente do PSD, Luís Montenegro, saudou este domingo o líder do Partido Popular (PP) espanhol pela vitória eleitoral, considerando que "sopraram ventos de mudança" e que "a verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo novo".

Numa publicação na rede social Twitter, na qual surge numa foto tirada na sede do PSD com Alberto Núñez Feijóo, Luís Montenegro dá os parabéns ao líder do PP, que venceu as eleições legislativas de hoje em Espanha, mas sem conseguir uma maioria absoluta com o VOX.

"A verdade eleitoral diz que os espanhóis querem um Governo novo. De Espanha sopraram ventos de mudança", afirmou o líder do PSD.