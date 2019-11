‘Montijo não’ denuncia “ligações” de José Luís Arnaut

O advogado e presidente do Conselho de Administração da ANA Aeroportos, José Luís Arnaut, nega a acusação de conflito de interesses de que é alvo por parte da Plataforma Cívica ‘Aeroporto BA6-Montijo Não’."Estes senhores não têm nada para pegar", reagiu aoo também antigo deputado e ministro do PSD. "José Luís Arnaut omite o facto de ser um dos sócios/membro do escritório de advogados CMS (…), escritório esse que assessorou a concessionária ANA/Vinci no processo de concessão de todos os aeroportos em Portugal por 50 anos e que conta com a Vinci Internacional no lote dos seus clientes ‘corporate’", refere, em comunicado, o movimento que está contra a construção do novo aeroporto no Montijo."O atual presidente da ANA procura assim passar ao lado do facto de ter sido um dos ‘construtores’ do processo de privatização da ANA, que colocou nas mãos da multinacional Vinci a exclusividade da concessão da totalidade dos aeroportos portugueses", lê-se ainda.Ao, Arnaut rejeita haver incompatibilidade. "Fui e sou advogado da Vinci desde 2006, mas não há qualquer conflito", sublinhou. "Não sou advogado do Estado, é uma participação privada", acrescentou.Pedro Siza Vieira avançou ontem que a deslocação da Base Aérea nº 1 de Sintra para Beja vai acontecer na primavera de 2020. "Vai libertar muitos constrangimentos na gestão do espaço aéreo na proximidade do Aeroporto de Lisboa e permitir mais movimentos com menos constrangimentos do que aqueles que se verificam", revelou ontem o ministro de Estado e da Economia, em Viana do Castelo.