Entre os oito deputados que estão a ser investigados por alegadamente terem declarado falsas moradas para receberem ajudas de custo mais generosas, encontram-se parlamentares que indicaram residência em Braga (Nuno Sá, do PS), Porto (Carla Barros, do PSD), Albufeira (Fernando Anastácio, do PS) e Aveiro (João Almeida, do CDS).