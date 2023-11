Morais Leitão suspende dois arguidos da Operação Influencer

A Morais Leitão referiu que suspendeu, com efeitos imediatos, os sócios Rui de Oliveira e João Tiago Silveira, dois dos arguidos da operação Influencer.A informação foi avançada pela Sociedade de advogados num comunicado ao qual o Observador teve acesso. Segundo a mesma fonte, a decisão foi tomada depois de ambos terem expressado a intenção de serem suspensos.Na terça-feira, instaurou-se uma crise política em Portugal depois de ter sido anunciada uma investigação sobre projetos de lítio e hidrogénio a envolver vários nomes do Executivo. Há cinco detidos, sendo Rui de Oliveira um deles.Na sequência desta investigação, o primeiro-ministro apresentou a demissão ao Presidente da República depois de o MP ter anunciado que é alvo de um inquérito autónomo do Supremo Tribunal de Justiça.