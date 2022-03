O Ministério Público (MP) insiste na condenação e perda de mandato do presidente da Câmara do Porto, Rui Moreira, considerando que o autarca quis beneficiar a imobiliária Selminho, da qual era sócio, no litígio judicial que opunha a autarquia à empresa, que pretendia construir um edifício de apartamentos na Calçada da Arrábida.