Moreira da Silva chega à sede confiante, ainda sem indicações sobre resultados das eleições do PSD

O candidato à liderança do PSD Jorge Moreira da Silva chegou este sábado à sua sede de campanha pouco antes de encerrarem as urnas e disse estar "confiante", embora sem qualquer indicação sobre resultados ou participação eleitoral.

O antigo 'número dois' do PSD chegou ao parque empresarial Taguspark, em Oeiras (Lisboa), pouco antes das 20h00, acompanhado pela mulher.

Questionado pelos jornalistas, disse não ter "indicação nenhuma" quanto aos resultados ou participação eleitoral, tendo viajado de Vila Nova de Famalicão, onde votou à tarde.

"Vou aguardar calmamente os resultados, dado que não tenho indicação absolutamente nenhuma. Confiante estou, estou muito confiante, mas veremos o que é que a eleição nos reserva", disse apenas, antes de subir para uma sala onde já estão alguns operacionais da campanha.

No 'hall' de entrada do edifício do núcleo central do Taguspark está montando um palco com um púlpito e o 'slogan' da campanha de Moreira da Silva, "Direito ao Futuro", onde falará mais tarde o candidato, além de um ecrã gigante, por enquanto com a emissão da CNN Portugal.

Em frente, estão dispostas cerca de 50 cadeiras e um espaço de lado para a comunicação social.

Por enquanto, no local apenas se encontram operacionais da campanha, como o coordenador Miguel Goulão ou João Montenegro, que é deputado e atual secretário-geral adjunto da direção de Rui Rio.

As eleições diretas para escolher o 19.º presidente do PSD realizaram-se este sábado, por todo o país, entre as 14h00 e as 20h00.