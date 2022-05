Jorge Moreira da Silva, candidato à liderança social-democrata, garante que “o PSD nunca mais vencerá uma eleição em Portugal enquanto não for suficientemente claro na recusa do diálogo” com o Chega. A afirmação foi feita esta quarta-feira numa entrevista em exclusivo à CMTV e conduzida pelo jornalista João Ferreira.









Ver comentários