Está dado tiro de partida para a campanha das eleições internas do PSD. Os dois candidatos à liderança laranja fizeram-se esta sexta-feira à estrada: Luís Montenegro visitou a feira agropecuária Ovibeja e Jorge Moreira da Silva rumou à terra natal, Vila Nova de Famalicão, para se afirmarem como os melhores na sucessão de Rui Rio, atual líder.









Montenegro, que conta com o apoio de distritais de peso, como Aveiro, Braga, Bragança, Leiria, Viseu e Lisboa, e teve esta sexta-feira a bênção de Miguel Relvas, quis desfazer o tabu em relação ao Chega: “Não tenho nenhuma ambiguidade. Não quero vencer o Chega. O Chega tem o seu espaço”. O ex-líder parlamentar de Passos Coelho frisou que o seu “adversário chama-se António Costa”.

Apesar de a máquina pender para Montenegro, Moreira da Silva, ex-ministro de Passos Coelho, acredita que “tem vantagem, por ser novidade”, e garante “ter melhores condições para fazer uma oposição forte” ao PS e “unir o partido”, porque “o PSD está cansado de querelas políticas”. “Nos últimos 4 anos”, Moreira “não quis dar para esse peditório”, mas agora “é um novo tempo” e o ex-diretor da OCDE assegura que “tem um plano para desenvolver o País”.





Em contagem de espingardas, há barões do PSD ainda em silêncio. Carlos Moedas, presidente da Câmara de Lisboa, revelou esta sexta-feira à CMTV que se vai manter neutro: “Não vou apoiar nenhum candidato.”



Eleições diretas



As eleições do PSD são a 28 de maio. Eventual segunda volta, que para já está de parte porque só há dois candidatos, realiza-se a 4 de junho.





Congresso



O Congresso do PSD, que consagra a nova direção, é a 1, 2 e 3 de julho, no Coliseu do Porto.





Três mandatos de Rui Rio



Foi eleito pela primeira vez líder do PSD em 2018, derrotando Santana Lopes. Volta a ganhar em 2019 frente a Montenegro e foi reeleito em dezembro de 2021 contra Paulo Rangel.