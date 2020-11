Moreira da Silva quer congresso extraordinário de clarificação sobre acordo com o Chega

O ex-vice-presidente do PSD Jorge Moreira da Silva pede um congresso extraordinário para clarificar a estratégia de “coligações e entendimentos” com o Chega e ataca a “traição” aos valores do partido pela solução governativa nos Açores.









“Não se fazem acordos com partidos xenófobos, racistas, extremistas e populistas. Com partidos que, por ignorância ou perversidade moral, propalam propostas incompatíveis com a dignidade humana. Ponto!”, escreveu o ex-ministro do Ambiente no ‘ Público’.

Sobre futuras coligações o Chega, Moreira da Silva acusa Rui Rio de entregar “o centro ao PS” e de ter “oferecido a direita moderada ao Chega”. É, por isso, “necessária a realização de um congresso extraordinário do PSD para definição”, antes das próximas autárquicas e legislativas, de uma “política de coligações e entendimentos”, para “clarificar esta questão de identidade, não do PSD, mas da sua atual direção”. n